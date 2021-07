Un Québec avide d’ouverture sur le monde: 250 commerces kitsch

Les décors de style espagnol dans les commerces thématiques font référence à des activités comme les toréadors, les corridas et les danseurs de flamenco.

C’est parfois dans les caves que l’on invite les clients à vivre une expérience espagnole, notamment à Québec avec Las Cuevas (1975-1985).

Restaurants italiens baroques

Après 1950, l’image que les propriétaires italiens mettent de l’avant pour leurs restaurants englobe souvent tout ce qui fait référence aux clichés nationaux. Certains penchent vers le côté plus traditionnel et rustique, d’autres évoquent des périodes ou personnages spécifiques à l’histoire du pays.

Un bel exemple est l’opulent et baroque Paesano à Montréal (1960-1985). Il mélange l’esthétique de la Renaissance italienne et celle des plaisirs de Bacchus. Des salles sont consacrées à de Vinci, Raphaël, Botticelli et Michel-Ange. Celle de ce dernier est couverte de marbre de Carrare et présente une reproduction de son Moïse avec deux pouces en moins.

Kitsch et exotique

L’heure avance et je n’ai pas eu le temps de vous parler de la Chine, du Japon, de l’Afrique du Nord et de la Polynésie. Mais sachez que leurs lieux immersifs aux décors exotiques et dépaysants ont fait les beaux jours et les belles nuits d’un Québec avide d’ouverture sur le monde.