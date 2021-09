Acoustique océanique complexe

Rappelons que le son se diffuse très rapidement dans l’eau — trois fois plus vite que dans l’air — et que cet univers marin est toujours en mouvement.

« C’est la complexité de l’acoustique océanique, où tout s’agglomère dans une bande spectrale qui va du grave à l’aigu et où il faut identifier les sources sonores et les discriminer selon l’espace, le temps et les fréquences. Nous pouvons être rapidement inondés par toutes ces sources changeantes et mouvantes », explique l’expert en hydroacoustique, Yvan Simard.

Par exemple, à la mi-juillet 2013, les risques d’impacts sonores étaient au jaune (95% et +) dans le fleuve, de l’embouchure du Parc marin jusqu’au Golfe, en passant par le sud de l’île d’Anticosti. Il fallait descendre à plus 75 mètres pour que les risques se dissipent considérablement… Et la plus grande profondeur de l’estuaire moyen est de 100 mètres.

Bruit de fond persistant dans le golfe du Saint-Laurent

Quelle que soit la nature de ces bruits qui changent, il persiste toujours un bruit de fond. Un « ronron » résiduel d’où vont percer les bruits les plus aigus et plus agressants de la navigation humaine.

« Il y a beaucoup de variabilité et on ignore comment vont réagir les mammifères marins à certains bruits. Le danger serait de vouloir donner un seuil sonore de dangerosité, car cela peut dépendre des individus et du moment où survient le bruit », prévient M Aulanier.