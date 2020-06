La Maison veut outiller les jeunes contre les comportements à risque

L’organisme torontois La Maison, qui offre de l’hébergement pour femmes francophones en détresse, espère outiller les jeunes vulnérables grâce à son forum de sensibilisation virtuel qui aura lieu ce samedi 27 juin à 10h via la plateforme Zoom.

Conçu par et pour les jeunes sur le thème «Outillez-vous contre les comportements à risque et les violences», le forum invitera des conférenciers et des participants de 15 à 25 ans à sensibiliser leurs pairs, ainsi que la communauté francophone de l’Ontario, sur des enjeux et des sujets d’actualité qui les touchent.

Les ateliers prévus aborderont des thématiques aussi variées que la santé sexuelle, la prévention du VIH, la violence dans les relations intimes, les jeux de hasard et les drogues et leurs effets.

Maria Mourani

De plus, l’ancienne députée à la Chambre des communes Maria Mourani, également criminologue, sociologue et présidente-fondatrice de la firme Mourani-Criminologie, ouvrira la journée en animant une conférence-débat sur le thème du phénomène des gangs de rue.

En après-midi, le professeur en travail social au Collège Boréal Antoine Dérose représentera l’organisme Point Ancrage Jeunesse en animant une conférence-débat sur le thème du racisme et des discriminations.