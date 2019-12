La Maison responsabilise les jeunes francophones

L’avis des «anciens»

Pour la deuxième édition du projet, les jeunes recrues auront les conseils des anciens participants du programme. Parmi les 19 jeunes ayant participé l’année passée, trois étaient présents lors de la réunion.

Pour Caroline et Lorrie, ce qui les a motivés, c’est l’envie d’apprendre, mais aussi «d’être utile à la communauté francophone, changer d’environnement et ne pas seulement être à l’Université».

Une autre raison pour Yvenson: «J’ai appris qu’il n’y avait pas de ressources pour les jeunes francophones, j’étais surpris, donc ça m’a motivé. Et ce qui m’a motivé pour revenir c’est la complicité qu’on a entre nous.»

En plus de tout ce qu’ils ont appris, ils ont créé beaucoup de liens entre eux. «C’était formidable, j’ai beaucoup appris sur différents sujets et je me suis fait beaucoup d’amis. Maintenant je suis capable de parler devant des gens et de ne pas avoir honte, ça a développé la confiance en moi», ajoute Caroline.

Quant à Yvenson, il utilise tout ce qu’il a appris pour un autre projet avec des écoles, ainsi que pour aider sa mère enseignante à faire de la prévention sur ces thématiques.

Après cette première réunion, Floriane Dumoulin, se dit «très contente et pressée que ça commence».