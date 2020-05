La justice doit être rendue, même en temps de crise

Cependant, les activités des tribunaux ont été considérablement réduites en raison de la distanciation physique et d’autres exigences en matière de santé et de sécurité publiques.

Le Comité d’action vise à fournir un leadership national pour appuyer le travail des gouvernements provinciaux et territoriaux, des différents tribunaux et de leurs administrateurs dans le rétablissement progressif du fonctionnement complet des tribunaux du Canada tout en assurant la sécurité des utilisateurs et du personnel.

Santé et sécurité

Le Comité d’action va examiner les renseignements sur la santé et la sécurité fournis par l’Agence de la santé publique du Canada, les premiers ministres du Canada et d’autres autorités en santé publique à la lumière du contexte unique des tribunaux.

Le travail de collaboration du Comité d’action comprend la participation de cadres supérieurs des gouvernements fédéral et provinciaux et de la magistrature, et met l’accent sur l’élaboration de lignes directrices sur la santé et la sécurité propres aux tribunaux qui peuvent être adaptées aux besoins de chaque tribunal et collectivité.

Au moment où les Canadiens et leurs collectivités sortent de la crise actuelle et s’adaptent aux nouvelles réalités introduites par la CoViD-19, les tribunaux sont essentiels à une reprise nationale plus vaste.