Un procès dans la pandémie: «Je vais demander au shérif de nettoyer la Bible»

Un procès pas comme les autres a eu lieu mardi à Moncton, Nouveau-Brunswick. De vrais avocats ont croisé le fer devant un vrai juge de la Cour du Banc de la Reine. Mais les faits allégués et les témoins étaient on ne peut plus fictifs.

On pourrait entendre tomber une aiguille dans le palais de justice de Moncton, mardi en début d’après-midi. Dans le hall d’entrée, les deux shérifs ont l’air de trouver le temps long.

Dans la salle 15, au quatrième étage, ça bouge pas mal plus. Les avocats André G. Richard et Philippe J. Eddie, deux grosses pointures de la région, s’apprêtent à poser des questions à un témoin.

Devant eux, assise dans la première rangée de bancs de la salle d’audience, se trouve la juge en chef de la Cour du Banc de la Reine. Assise sur un «X» de ruban adhésif, le menton dans la paume de sa main, elle suit l’action de près.

Covid City

Gus Driver — un chauffeur d’autobus de Covid Transpo impliqué dans un accident de la route en août 2017 à Covid City — se lève et se dirige vers le box des témoins.