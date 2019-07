La Joconde nue de Chantilly est-elle vraiment de Léonard de Vinci?

Pour la plupart d’entre nous, parler de la Joconde évoque immédiatement le célèbre tableau de Léonard de Vinci que l’on peut voir au musée du Louvre à Paris.

Et les lecteurs de L’Express ont pu non seulement s’associer au 500e anniversaire du décès de Léonard de Vinci, mais ils connaissent aussi les répliques de la Joconde de Paris qui se trouvent l’une à Madrid et l’autre à Genève.

Mais l’on parle beaucoup moins d’une autre Joconde qui se trouve au musée Condé du château de Chantilly. Est-ce à cause des débats qu’elle a suscités et qui ne sont pas toujours éteints? Ou parce qu’une incertitude demeurerait au sujet de ses origines? Ou parce que toutes ces Joconde posent encore de trop nombreuses questions?

Le château de Chantilly

Chantilly est une petite ville de 11 000 habitants environ, à 39 km de l’aéroport Paris-Charles de Gaule ou à 55 km de Paris, le point zéro à Paris étant la cathédrale récemment sévèrement endommagée par un incendie.

La principale attraction de Chantilly est le château et les collections de peintures qu’il renferme dans son musée. À l’exception de ce que l’on appelle le «Petit Château», construit au XVIe siècle, le château est une intéressante reconstruction du XIXe siècle.