La Guerre de Corée au cœur d’un roman québécois

Luc Martel, L’Étranger de l’Isle-aux-Grues
Luc Martel, L’Étranger de l’Isle-aux-Grues, tome 3, Une seconde chance, roman, Montréal, Éditions Hurtubise, 2025, 348 pages, 26,95 $.
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 17/12/2025 par Paul-François Sylvestre

Dernier retour d’Eva et Frédéric, les protagonistes de la trilogie L’Étranger de l’Isle-aux-Grues. Intitulé Une seconde chance, le troisième tome que signe Luc Martel mêle encore une fois fiction et réalité, en nous plongeant cette fois dans le Québec de 1950 et dans la Guerre de Corée.

J’ai déjà parlé du tome 1 et du tome 2. Malgré tous leurs efforts, Eva et Frédéric n’ont pas encore réussi à concevoir un enfant. Que leur réserve 1950…?

Trois enfants sur les bras

Le tome 3 commence par la mort de l’épouse d’Edmond, frère d’Eva. Ce dernier se retrouve avec trois enfants sur les bras, dont un nouveau-né. Il est en colère «contre Dieu et contre le monde entier».

Edmond a fait la Seconde Guerre mondiale sans la moindre égratignure et est maintenant pilote pour l’armée américaine durant la Guerre de Corée. Ironie du sort, «c’est la deuxième fois que mon avion se fait descendre, on me tire en pleine tête… et c’est ma femme qui est morte».

Remariage

Eva accepte de prendre soin des trois enfants de son frère. Le couple vit enfin les joies de la parentalité. Or, leurs espoirs de garder auprès d’eux les trois pupilles s’évanouissent lorsque le père décide de se remarier, au retour de la Guerre de Corée.

Publicité

C’est lors de son hospitalisation à Séoul qu’Edmond rencontre l’élue de son cœur. La vie lui donne laborieusement «une seconde chance d’être heureux et il est hors de question de passer à côté de cette opportunité».

Faux malades mentaux

Désireux de toujours vivre la parentalité, Eva et Frédéric se tournent vers l’adoption. Luc Martel décrit alors le cas de ces orphelins faussement déclarés malades mentaux par le gouvernement du Québec et confinés dans des institutions psychiatriques entre les années 1930 et 1960.

Le premier ministre Maurice Duplessis et l’Église catholique obtiennent ainsi plus d’argent du gouvernement fédéral. Un prêtre baptise ces orphelins de Duplessis car «l’Église était plus préoccupée par le salut de leur âme que par la manière dont ils seraient traités».

«La guerre oubliée»

Dans ce troisième tome de L’Étranger de l’Isle-aux-Grues, le romancier braque les projecteurs sur «la guerre oubliée», celle de Corée. Le Canada, sous l’égide de l’ONU, y a activement participé: 26 000 soldats, 600 missions du 426e escadron, 26 pilotes au contrôle du ciel sous le commandement de la US Air Force, 500 pertes de vie.

Comme dans les tomes précédents, Luc Martel peint des tableaux savoureux où les émotions fortes se mêlent aux embruns marins du fleuve Saint-Laurent. Amoureux de la langue française, il nous offre une fois de plus une plume finement ciselée.

Publicité

Je note, en terminant, que les Éditions Hurtubise citent quelques mots de ma recension du tome 2 au verso du livre: «Un roman où fiction et faits historiques font bon ménage [et qui] regorge de rebondissements spectaculaires.» On indique tout simplement L’Express de Toronto, pas mon nom.

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

    View all posts
  • l-express.ca

    l-express.ca est votre destination francophone pour profiter au maximum de Toronto.

    View all posts

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur