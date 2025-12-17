La Guerre de Corée au cœur d’un roman québécois

Dernier retour d’Eva et Frédéric, les protagonistes de la trilogie L’Étranger de l’Isle-aux-Grues. Intitulé Une seconde chance, le troisième tome que signe Luc Martel mêle encore une fois fiction et réalité, en nous plongeant cette fois dans le Québec de 1950 et dans la Guerre de Corée.

J’ai déjà parlé du tome 1 et du tome 2. Malgré tous leurs efforts, Eva et Frédéric n’ont pas encore réussi à concevoir un enfant. Que leur réserve 1950…?

Trois enfants sur les bras

Le tome 3 commence par la mort de l’épouse d’Edmond, frère d’Eva. Ce dernier se retrouve avec trois enfants sur les bras, dont un nouveau-né. Il est en colère «contre Dieu et contre le monde entier».

Edmond a fait la Seconde Guerre mondiale sans la moindre égratignure et est maintenant pilote pour l’armée américaine durant la Guerre de Corée. Ironie du sort, «c’est la deuxième fois que mon avion se fait descendre, on me tire en pleine tête… et c’est ma femme qui est morte».

Remariage

Eva accepte de prendre soin des trois enfants de son frère. Le couple vit enfin les joies de la parentalité. Or, leurs espoirs de garder auprès d’eux les trois pupilles s’évanouissent lorsque le père décide de se remarier, au retour de la Guerre de Corée.