La France des extrêmes

«Nationaliste» et «souverainiste», il paraît sceptique sur l’aide à l’Ukraine, qui se bat pourtant pour la survie de sa nation et de sa souveraineté contre la Russie assimilatrice et impérialiste.

Démocratie stressée

Quand on dit que le président français Emmanuel Macron a pris tout le monde par surprise, le 9 juin, en convoquant des élections législatives pour les 30 juin et 7 juillet (deux tours), deux ans seulement après les précédentes, on veut vraiment dire «tout le monde», jusqu’à son premier ministre!

Ce soir-là d’élections au Parlement européen, pourtant moins conséquentes que les votes nationaux, en plein championnat européen de foot (du 14 juin au 14 juillet) et juste avant les Jeux olympiques de Paris (du 26 juillet au 11 août), Macron réagissait à chaud au score historique de la droite nationaliste et au recul de son groupe centriste, troisième derrière le total des partis de gauche et d’extrême gauche dissemblables, aujourd’hui réunis dans le Nouveau Front populaire.

Résumée à sa plus simple expression, la démocratie est le consentement des gouvernés: la confiance d’une majorité de la population que ses élus représentent ses aspirations, et que le système permet la continuité ou le changement souhaité.

La décision du président de déclencher une campagne électorale, pour clarifier une situation politique qui a apparemment évolué rapidement en deux ans, est donc éminemment démocratique. C’est d’ailleurs ce que réclamait Jordan Bardella le soir du 9 juin… sans se douter qu’il allait être exaucé deux heures plus tard.