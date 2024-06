Élections législatives françaises: neuf candidats pour l’Amérique du Nord

Neuf candidats se disputent le siège de l’Amérique du Nord des Français établis hors de France aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet, dont le député sortant Roland Lescure, du parti Renaissance du président Emmanuel Macron.

Ce dernier a dissous l’Assemblée nationale et déclenché des élections législatives après le recul de ses appuis et la montée du Rassemblement national de Marine Le Pen et Jordan Bardella aux élections européennes du 9 juin.

Les candidats

La diaspora française un peu partout dans le monde est représentée par une douzaine de députés, dont un pour la circonscription couvrant le Canada et les États-Unis.

Les candidats sont donc:

Alexandra POURCHET, Reconquête!