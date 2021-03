La diversité linguistique: un atout, pas une hiérarchie 

Puis, plus récemment, les succès de Radio Radio et de Lisa LeBlanc, le terme «tarois» attribué au parler franco-ontarien par la romancière Hélène Koscielniak en 2016. Et la FJCF qui se penche sur cette notion de «sécurité linguistique» depuis 2014.

Des puristes

Mais les puristes comme Denise Bombardier demeurent. «Certaines idéologies restent ancrées, souligne Éric Dow. On dirait que c’est acceptable de valoriser ces variations linguistiques dans un milieu culturel, mais on ne se permet pas encore de le faire dans un contexte officiel.»

L’artiste-entrepreneur YAO, qui complétait le trio de panélistes, a rappelé à quel point certains ne jurent que par un français standardisé.

Il a cité en exemple Aya Nakamura, une artiste malienne qui a grandi en banlieue parisienne et qui serait parfois boudée par les organisateurs d’évènements et les radios à cause de son utilisation de l’argot. N’empêche, son clip Doudou compte près 36 millions de visionnements sur YouTube!