La francophonie canadienne à l’étranger: «On a un énorme potentiel»

«Tout incite au pessimisme, y compris la baisse de la connaissance du français au sein de la majorité anglophone.»

«On ne met pas assez en avant nos succès»

De son côté, Linda Cardinal fait preuve de plus d’optimiste. «J’ai le sentiment que le français est désormais un enjeu au Canada et plus seulement au Québec, que le français est réintégré dans le projet canadien avec un intérêt partout au pays.»

L’autre point d’interrogation dans le futur, c’est ce qu’il adviendra du rayonnement à l’international en cas d’alternance politique au niveau fédéral. «C’est aujourd’hui une préoccupation affichée du gouvernement libéral de Justin Trudeau, mais si les conservateurs reviennent au pouvoir, seront-ils aussi proactifs?» s’interroge Christophe Traisnel.

Ce dernier appelle plus que jamais la Francophonie canadienne à renforcer sa posture et à se positionner plus clairement à l’international. «On a un énorme potentiel, mais il faut mettre les bouchées doubles», tranche-t-il.

Linda Cardinal regrette que la Francophonie canadienne fasse uniquement parler d’elle lorsque des crises éclatent. «On ne met pas assez en avant nos succès.»