La dengue: une maladie en croissance rapide

Des millions de cas de Dengue

La majorité des cas sont bénins et ne provoquent pas de symptômes, avec pour résultat que les statistiques sous-estiment l’incidence de l’infection.

Mais on note que les cas signalés à l’OMS ont grimpé en flèche. Ils sont passés d’un demi-million en 2000 à un record de 5,2 millions en 2019. Et en date du 23 août de cette année, selon le Centre européen de prévention des maladies, on dépassait déjà les 3,7 millions de cas, d’où la possibilité d’un record.

Plus de la moitié des cas cette année ont été rapportés en Amérique du Sud, en particulier au Brésil (plus de 2 millions de cas), en Bolivie, au Pérou et en Argentine.

Climat favorable aux moustiques

Si l’urbanisation et l’essor des voyages ont facilité sa dissémination à partir des années 1950 et 1960, des températures plus élevées sont aujourd’hui un facteur-clef, notait l’OMS en juillet.

Un climat plus chaud et plus humide est non seulement bénéfique pour le cycle de vie des moustiques, mais en plus, ceux-ci voient leur habitat s’étendre.