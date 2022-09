5 facteurs aggravants des épidémies dans le futur

Les précédentes avaient toujours eu lieu dans des régions rurales ou des villes relativement petites, alors qu’en 2014, le virus a frappé trois métropoles.

Et contrairement aux 21 éclosions précédentes qui avaient été contenues en quelques mois, celle de 2014 a duré près de deux ans et demi. La journaliste et auteure Sonia Shah écrivait prophétiquement en 2016, dans son livre Pandémie: «la même chose pourrait arriver à la variole du singe».

On observe ce risque depuis plus longtemps encore avec la grippe, à qui l’entassement des animaux, dont la volaille et les porcs, a facilité la création de nouvelles souches, plus virulentes.

Il faut se rappeler que les virus grippaux proviennent, à l’origine, d’oiseaux sauvages. À l’occasion, certains atteignent des élevages de volailles. Et les plus virulents d’entre eux, comme celui actuellement en cours, se font appeler «grippes aviaires hautement pathogènes».

En 1997, une de ces grippes, H5N1, s’est révélée capable d’infecter des humains. Bien que les cas restent très rares, depuis cette date, plus de la moitié des personnes infectées en sont mortes. Le H5N1 s’est propagé dans des élevages à travers le monde, et il continue d’évoluer.