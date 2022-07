Variole du singe: a-t-on déjà manqué le bateau?

Et comme il nécessite des contacts directs et rapprochés, il se répand plus difficilement que le SRAS-CoV2, le virus de la covid. L’information s’est de plus rapidement répandue dans la communauté homosexuelle, largement touchée jusqu’ici.

En théorie, l’Organisation mondiale de la santé pourrait hausser son niveau actuel d’alerte à «urgence de santé de portée internationale» — qui est, dans son jargon, le niveau de risque le plus élevé.

Mais ce haut niveau d’alerte avait aussi été atteint avec la covid dès le 30 janvier 2020, ce qui n’avait pas empêché la plupart des pays d’attendre un mois et demi avant de prendre des mesures sanitaires.