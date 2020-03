La Culturethèque en accès libre

Partout à Toronto et dans le monde, les événements culturels ont été annulés. L’accès à la culture devient plus important que jamais, pour se distraire, garder un lien fort avec l’extérieur, stimuler son esprit, et continuer à découvrir les merveilles de la culture francophone.

En réponse au confinement, l’Alliance française de Toronto vous propose d’accéder gratuitement, jusqu’au 30 mai, à l’ensemble du catalogue de Culturethèque, la grande bibliothèque numérique de l’Institut français.

Il s’agit d’une immense bibliothèque numérique au contenu varié:

– des livres, des méthodes d’apprentissage du français en ligne, de la musique, de la radio en balado, des films, des BDs, des documentaires;

– une plateforme adaptée au niveau de français de chacun;