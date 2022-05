La Cour suprême se penchera sur les lettres de mandat secrètes de Doug Ford

Dangereux précédent?

Quand Doug Ford a été élu, en juin 2018, il avait souvent répété que son gouvernement allait faire preuve de transparence et d’intégrité face aux contribuables.

La professeure adjointe au département de science politique du Collège militaire royal du Canada à Kingston, Stéphanie Chouinard, avait indiqué au Droit, lors d’une entrevue, que si la Cour suprême du Canada décidait d’entendre la cause de Doug Ford, cela pourrait devenir un dangereux précédent.

«Cette affaire-là est importante parce que c’est la transparence du fonctionnement du gouvernement à plus largement parler qui est en cause», avait-elle souligné.

«Si on apprend que la Cour suprême accepte d’entendre cet appel-là, selon lequel un document comme les lettres de mandat aux ministres n’est plus du registre public, ce serait les démocraties ontarienne et canadienne qui en sortiraient perdantes.»