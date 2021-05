La Chambre des communes, un pâle reflet de la diversité canadienne

La «culture» des partis nuit à la diversité?

La professeure pense plutôt que le principal problème est la «culture» des partis politiques, qui ne remettent pas en question leurs stratégies et réseaux de recrutement dans la diversité.

«Les élites partisanes ont des impressions erronées sur le type de candidat qui pourrait gagner dans telle ou telle circonscription. Dans plusieurs cas, les partis sont vraiment peu enclins à nommer des Canadiens racisés hors des districts les plus racialement divers. Et ça met un plafond sur le nombre de candidats racisés qui se présenteront et combien peuvent gagner», selon elle.

«Les partis politiques ont beaucoup de pouvoir pour sélectionner des équipes de candidats plus divers et positionner ces candidats plus divers dans des circonscriptions que le parti a la chance de gagner. Et dans plusieurs cas, ils choisissent de ne pas le faire», observe la professeure Tolley.

Remplacer un Blanc par une femme ou un racisé

Quelles mesures concrètes les partis fédéraux mettent-ils en place pour assurer l’élection d’un plus grand nombre de femmes et de personnes issues de groupes sous-représentés à la Chambre des communes?

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, souligne que le NPD a une politique pour s’assurer que lorsqu’un député quitte la vie politique, il soit remplacé par une candidate ou un candidat issu des «communautés marginalisées».