La chaîne du nucléaire ontarien à la conquête des marchés européens

GE Vernova Hitachi Nuclear Energy (GVH) et l’entreprise canadienne Velan viennent de signer un partenariat visant à explorer des possibilités de déploiement d’équipements de sécurité essentiels pour les projets de petits réacteurs modulaires (PRM) menés en Europe.

Velan prévoit de construire une nouvelle usine de fabrication dans la région de Durham afin de répondre à la demande mondiale croissante pour les petits réacteurs modulaires, destinés à produire de l’électricité pour des grands complexes industriels ou des communautés.

Chaque nouveau réacteur construit générera ainsi de nouveaux investissements de dizaines de millions de dollars en Ontario.

«Lorsque l’Ontario s’est engagé à construire le premier petit réacteur modulaire du monde occidental, l’objectif était d’obtenir l’avantage du premier arrivé pour nos travailleurs, notre chaîne d’approvisionnement et notre base industrielle», a déclaré Stephen Lecce, ministre de l’Énergie et des Mines.

Marché européen en expansion

«Grâce à la signature de cette entente avec GE Vernova Hitachi et Velan, l’Ontario va fabriquer et exporter des composants nucléaires destinés au marché européen des PRM, qui est en pleine expansion.