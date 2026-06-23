La chaîne du nucléaire ontarien à la conquête des marchés européens

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Représentation d'artiste d'un futur petit réacteur nucléaire modulaire BWRX-300 de Hitachi à Darlington, au bord du lac Ontario.
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Publié 23/06/2026 par l-express.ca

GE Vernova Hitachi Nuclear Energy (GVH) et l’entreprise canadienne Velan viennent de signer un partenariat visant à explorer des possibilités de déploiement d’équipements de sécurité essentiels pour les projets de petits réacteurs modulaires (PRM) menés en Europe.

Velan prévoit de construire une nouvelle usine de fabrication dans la région de Durham afin de répondre à la demande mondiale croissante pour les petits réacteurs modulaires, destinés à produire de l’électricité pour des grands complexes industriels ou des communautés.

Chaque nouveau réacteur construit générera ainsi de nouveaux investissements de dizaines de millions de dollars en Ontario.

«Lorsque l’Ontario s’est engagé à construire le premier petit réacteur modulaire du monde occidental, l’objectif était d’obtenir l’avantage du premier arrivé pour nos travailleurs, notre chaîne d’approvisionnement et notre base industrielle», a déclaré Stephen Lecce, ministre de l’Énergie et des Mines.

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Le ministre Stephen Lecce à Darlington. Photo: gouvernement de l’Ontario

Marché européen en expansion

«Grâce à la signature de cette entente avec GE Vernova Hitachi et Velan, l’Ontario va fabriquer et exporter des composants nucléaires destinés au marché européen des PRM, qui est en pleine expansion.

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«Les investissements prévus à l’échelle mondiale dans le secteur des PRM pourraient dépasser les 600 milliards $ au cours des prochaines décennies.»

Des projets de PRM progressent en Pologne, Finlande, Italie, Belgique, Estonie, Pays-Bas. L’Europe connaît un renouveau nucléaire important puisque les pays recherchent des sources d’électricité fiables, abordables et sûres.

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Une partie du chantier sur le site de la centrale nucléaire de Darlington. Photo: OPG

Des décennies de sous-investissement ont privé de nombreux pays de la main-d’œuvre qualifiée, des capacités de fabrication avancées et des chaînes d’approvisionnement spécialisées nécessaires pour mener à bien ces projets au rythme et à l’échelle requis.

«Notre collaboration avec Velan à Darlington nous a permis de développer des compétences qui pourront nous aider à saisir des occasions liées au PRM BWRX-300 qui pourraient se présenter en Europe», explique Amir Mujezinovic, chef de la stratégie chez GE Vernova Hitachi Nuclear Energy.

La construction, l’exploitation et l’entretien des quatre PRM du projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington devraient générer environ 38,5 milliards $ pour le PIB canadien au cours des 65 prochaines années. 80% des dépenses liées au projet seraient destinées à des entreprises ontariennes.

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Une grue géante est au coeur des travaux sur le site de la centrale nucléaire de Darlington. Photo: OPG

Premières Nations partenaires à Darlington

Par ailleurs, le gouvernement de l’Ontario vient d’annoncer un investissement «historique» de 700 millions $ à Darlington de la part des Premières Nations visées par les Traités Williams.

En 2025, la province avait autorisé Ontario Power Generation (OPG) à conclure des ententes avec les Premières Nations en vue d’une participation au capital du projet de petits réacteurs modulaires.

C’est la première fois dans l’histoire du Canada que les Premières Nations participent à un projet nucléaire en tant que partenaires à part entière.

«L’Ontario entre dans une nouvelle ère en matière de réalisation de grands projets énergétiques», fait valoir le ministre Stephen Lecce.

Les quatre PRM à Darlington produiraient 1 200 mégawatts d’électricité, soit suffisamment pour alimenter 1,2 million de foyers.

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