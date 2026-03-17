La Caisse Desjardins Ontario célèbre «la jeunesse qui fait bouger les choses»

La Caisse Desjardins Ontario a décerné ses bourses Leadership ESG 2026 à Hiba Shaikh Ansari, à Luka Parikh et à Caroline Ryan.

Chaque bénéficiaire reçoit une bourse de 5 000 $ en reconnaissance de son dévouement au sein de la collectivité ainsi que de son leadership vis-à-vis du développement durable ou des questions environnementales, sociales et de gouvernance.

Les lauréates et le lauréat ont été sélectionnés parmi un grand nombre de candidatures «pour leur implication exceptionnelle dans leurs domaines respectifs et pour leur engagement indéfectible à l’égard de leurs communautés», ont indiqué les responsables de la Caisse le 16 mars.

Leadership

Étudiante à l’Université Western Ontario, Caroline Ryan «combine expertise scientifique et action sur le terrain». Elle vise à réduire la pollution plastique et à favoriser une économie circulaire «en mettant de l’avant des solutions systémiques qui vont au‑delà du laboratoire».

Hiba Shaikh Ansari, de l’Université Huron, «fait preuve d’un fort leadership en matière de gouvernance climatique en transformant ses préoccupations personnelles en gestes concrets».