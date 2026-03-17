La Caisse Desjardins Ontario célèbre «la jeunesse qui fait bouger les choses»

Bourses ESG-Desjardins-environnement
Luka Parikh, Caroline Ryan, Hiba Shaikh Ansari.
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Publié 17/03/2026 par l-express.ca

La Caisse Desjardins Ontario a décerné ses bourses Leadership ESG 2026 à Hiba Shaikh Ansari, à Luka Parikh et à Caroline Ryan.

Chaque bénéficiaire reçoit une bourse de 5 000 $ en reconnaissance de son dévouement au sein de la collectivité ainsi que de son leadership vis-à-vis du développement durable ou des questions environnementales, sociales et de gouvernance.

Les lauréates et le lauréat ont été sélectionnés parmi un grand nombre de candidatures «pour leur implication exceptionnelle dans leurs domaines respectifs et pour leur engagement indéfectible à l’égard de leurs communautés», ont indiqué les responsables de la Caisse le 16 mars.

Leadership

Étudiante à l’Université Western Ontario, Caroline Ryan «combine expertise scientifique et action sur le terrain». Elle vise à réduire la pollution plastique et à favoriser une économie circulaire «en mettant de l’avant des solutions systémiques qui vont au‑delà du laboratoire».

Hiba Shaikh Ansari, de l’Université Huron, «fait preuve d’un fort leadership en matière de gouvernance climatique en transformant ses préoccupations personnelles en gestes concrets».

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Elle a notamment fondé des initiatives menées par des jeunes qui favorisent le reboisement, la sensibilisation au développement durable et la résilience des communautés.

Par son leadership sur le campus et son engagement au sein de programmes liés à l’ONU, «elle parvient à mobiliser personnes et ressources pour instaurer un changement systémique tout en s’assurant de soutenir les populations marginalisées dans la transition vers un avenir plus vert».

Luka Parikh, de l’Université Queen’s, est un «défenseur de la justice sociale et du changement».

«Il se distingue au sein de son milieu par son leadership empreint de compassion. Ses initiatives et son travail en tant que bénévole favorisent la dignité humaine et l’inclusivité.»

Il a notamment fondé la Kingston Homeless Alliance, au travers de laquelle il mobilise des bénévoles, établit des partenariats et propose des solutions créatives qui renforcent le filet social.

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Un avenir meilleur

«Nous sommes fiers de soutenir de jeunes leaders qui font avancer les questions environnementales, sociales et de gouvernance avec autant de cœur, de conviction et de créativité», a déclaré France Bélanger Houle, membre du conseil d’administration de la Caisse Desjardins Ontario.

«En contribuant à bâtir des collectivités plus fortes et plus durables, il et elles nous donnent envie de croire en un avenir meilleur.»

Avec un actif total de 15,2 milliards $, la Caisse Desjardins Ontario fait partie du Mouvement Desjardins, la plus importante coopérative financière au Canada. Elle offre toute la gamme des produits et services Desjardins en Ontario.

Depuis le regroupement des caisses en Ontario en 2020, la Caisse Desjardins Ontario a redistribué près de 85 millions $ sous forme de dividendes à ses sociétaires, de dons et de commandites.

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