Le Mouvement Desjardins fête son 125e anniversaire

Chaque caisse populaire était financée et gérée par les gens du milieu. Si une caisse était mal administrée, des gens de la communauté perdaient de l’argent.

«La bonne réputation de l’entreprise a toutefois été sécurisée assez rapidement: en moins de 10 ans», assure l’historien.

Un nouveau modèle face aux crises

Le mouvement coopératif a traversé les guerres et les crises du 20e siècle, «et, ce faisant, a permis aux Canadiens-Français eux-mêmes de les affronter et d’en sortir plus forts».

En fait, souligne-t-il, «la crise économique des années 1930, pendant laquelle des banques ont fait faillite et ruiné des entreprises et des épargnants, a incité les gens à chercher d’autres modèles économiques et à s’intéresser au mouvement coopératif.»

«Le mouvement coopératif traverse mieux les crises que les autres institutions», soutient l’historien.