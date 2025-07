La Caisse Desjardins Ontario récompense trois jeunes leaders ESG

Chloé Bissonnette, de l’Université d’Ottawa, engagée depuis plusieurs années dans des conseils d’administration et comités communautaires, «se démarque par son travail de sensibilisation auprès des étudiants sur les enjeux sociaux et de gouvernance. Ambassadrice UNICEF, elle incarne un leadership inspirant et inclusif.»

Avenir prometteur

«C’est un plaisir d’offrir un soutien à de jeunes leaders qui ont à coeur l’environnement, la société, la gouvernance et la perspective d’un avenir prometteur pour les générations à venir», souligne Bululu Kabatakaka, membre du conseil d’administration de la Caisse Desjardins Ontario.

«Leur implication et le dévouement remarquables au sein de leur communauté sont une source d’inspiration pour tous.»

Avec un actif global de 14 milliards $, la Caisse Desjardins Ontario fait partie de la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord, le Mouvement Desjardins. Depuis le regroupement des caisses de l’Ontario en 2020, la Caisse a offert plus de 70 millions $ en ristournes, dons et commandites.