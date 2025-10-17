25 projets ontariens se partagent 500 000 $ de Desjardins

Grâce au Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse Desjardins Ontario, 25 projets se partageront cette année 500 000 $ pour la mise en œuvre et la poursuite d’initiatives qui devraient avoir des retombées dans leur communauté.

La 4e édition de la campagne a suscité un nombre record de participations, soit 187 projets soumis.

Parmi ceux qui ont été sélectionnés dans la région de Toronto et du Sud-Ouest de l’Ontario, mentionnons:

Le Rendez-vous Soleil sera un endroit de rassemblement pour des étudiants immigrants francophones du Niagara en formation dans des établissements de soins de longue durée ou de résidences pour aînés.

Le Studio francophone des arts musicaux est un nouveau programme d’initiation aux arts musicaux pour les jeunes francophones de 13 à 20 ans dans la région de Hamilton.