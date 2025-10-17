25 projets ontariens se partagent 500 000 $ de Desjardins

Fonds d’aide au développement du milieu Desjardins
Un des projets soutenus par Desjardins: le Laboratoire pour l'autonomisation économique des jeunes Noirs à Windsor. Photo: courtoisie Caisse Desjardins Ontario
Publié 17/10/2025 par l-express.ca

Grâce au Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse Desjardins Ontario, 25 projets se partageront cette année 500 000 $ pour la mise en œuvre et la poursuite d’initiatives qui devraient avoir des retombées dans leur communauté.

La 4e édition de la campagne a suscité un nombre record de participations, soit 187 projets soumis.

Parmi ceux qui ont été sélectionnés dans la région de Toronto et du Sud-Ouest de l’Ontario, mentionnons:

Le Rendez-vous Soleil sera un endroit de rassemblement pour des étudiants immigrants francophones du Niagara en formation dans des établissements de soins de longue durée ou de résidences pour aînés.

Le rendez-vous soleil du Niagara. Photo: courtoisie Caisse Desjardins Ontario

Le Studio francophone des arts musicaux est un nouveau programme d’initiation aux arts musicaux pour les jeunes francophones de 13 à 20 ans dans la région de Hamilton.

La Studio francophone des arts musicaux dans la région de Hamilton. Photo: courtoisie Caisse Desjardins Ontario

La Banque de meubles Redwood veut aider les ménages à faible revenu du comté de Simcoe à meubler leur domicile avec dignité.

La Banque de meubles Redwood du comté de Simcoe. Photo: courtoisie Caisse Desjardins Ontario

Le programme de bien-être mental pour enfants Skyscrapers, de Merrymount, à London, offre des soins 24/7 aux enfants de 0 à 12 ans confrontés à des défis ou à des risques en matière de santé mentale.

Le programme de bien-être mental pour enfants Skyscrapers de Merrymount. Photo: courtoisie Caisse Desjardins Ontario

Le programme de conditionnement physique inclusif Bouger après cinquante ans, dans la région de Windsor-Essex, offrira des cours visant à améliorer la force, l’équilibre, la flexibilité et la mobilité.

Le programme de conditionnement physique Bouger après cinquante ans de Windsor-Essex. Photo: courtoisie Caisse Desjardins Ontario

Jeune Entrepreneur Franco, sous l’égide d’Épelle-Moi Canada, initiera les jeunes francophones et francophiles de 11 à 18 ans de la région de Windsor-Essex aux fondements de l’entrepreneuriat et du leadership.

Le projet Jeune Entrepreneur Franco, sous l’égide d’Épelle-moi Canada, de Windsor-Essex. Photo: courtoisie Caisse Desjardins Ontario

Laboratoire pour l’autonomisation économique des jeunes Noirs à Windsor, un projet pilote de deux mois est destiné à 30 Noirs de 16 à 30 ans.

Ailleurs en province, le Fonds Desjardins récompense des projets de jardins communautaires, construction d’un quai, achats collectifs d’épicerie, musicothérapie pour les aînés, sensibilisation a la cybersécurité, camps de couture, logements de transition…

