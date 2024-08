Qui mérite un Prix d’excellence collective Desjardins?

Impact ON et la Caisse Desjardins Ontario lancent l’appel aux candidatures pour les trois Prix d’excellence collective Desjardins 2024, qui honorent «les personnes, coopératives et entreprises sociales qui se distinguent par leur contribution significative à l’économie sociale et solidaire de la province».

L’appel à candidatures restera ouvert jusqu’au mardi 10 septembre à minuit. Les lauréats seront annoncés le jeudi 10 octobre lors du gala célébrant les 60 ans d’Impact ON (anciennement le Conseil de la coopération de l’Ontario).

Entreprises sociales

«Le dynamisme du mouvement coopératif et des entreprises sociales franco-ontarien, incarné par l’ensemble des coopératives, et des entreprises sociales n’est plus à démontrer», indiquent les organisateurs.

«Au fil des années, la coopération a incontestablement prouvé qu’elle est une formule de développement efficace, flexible et adaptable aux différents besoins des populations aspirant à un mieux-être économique et social.»

Aujourd’hui, en Ontario, plus de la moitié des francophones seraient acteurs ou membres d’«entreprises collectives» œuvrant dans divers secteurs d’activités.