La bureaucratie canadienne de plus en plus lente et inefficace

La seconde est l’abandon des règles quand il faut agir rapidement pour prendre des décisions, surtout en contexte de crise.

Selon Geneviève Tellier, professeure à l’École d’études politiques à l’Université d’Ottawa, le gouvernement canadien promet une décentralisation depuis les années 1970 (sous Pierre Elliott Trudeau).

Mais c’est une promesse jamais tenue. «En décentralisant, on demande de plus en plus de reddition de comptes, de rapports et de validation des décisions prises. Ça amène cette paralysie.»

Peur de représailles

La politologue explique que dans le système canadien, ce sont les politiciens qui, coupables ou non, sont tenus responsables des failles et des échecs des politiques ou des programmes mis en place, et non les fonctionnaires.

Selon elle, les élus se disent «tant qu’à se faire blâmer, on va mettre en place des mécanismes pour être surs que les décisions prises par les paliers inférieurs soient dans notre intérêt et pour minimiser les risques.»