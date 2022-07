Délais déraisonnables en immigration pour l’Afrique francophone

Avec son épouse, Vanceslas affirme avoir dû modifier «beaucoup de choses».

«Nous voulions déménager, mais au Cameroun, nous devons avancer six mois de loyer pour un nouveau logement. Nous avons repoussé trois fois ce déménagement, car nous voulions garder la somme si nous devions venir au Canada rapidement!»

Langue, santé, finances

Entre les tests linguistiques, les visites médicales pour toute la famille et les fonds de réserve nécessaires pour immigrer au Canada, Wodj a investi 16,5 millions de francs CFA – soit environ 32 700 $ – depuis bientôt quatre ans.

Des frais reliés à l’attente d’une réponse sur leur dossier se sont ajoutés, année après année. Par exemple, le bilan médical, qui expire après 12 mois, coûte plus de 330 $ pour un adulte et plus de 235 $ pour un enfant au Cameroun.

«J’en suis à ma troisième visite!», s’emporte Wodj, qui a dû payer pour elle et ses trois enfants. De même pour Vanceslas qui a effectué les examens médicaux pour la deuxième fois en mars. Il a dû payer 1 800 $ pour les trois membres de sa famille.