Immigration francophone «équitable et non discriminatoire»… Vraiment?

«Pourquoi ne pas nous recruter davantage?», se plaint Wodj. «Beaucoup d’entre nous sont bilingues, nos enfants aussi. Nos dossiers ne devraient pas traîner autant.»

«On a l’impression que la majorité anglaise n’arrive pas à gérer les dossiers francophones. Nous sommes là, prêts à travailler pour le Canada et participer à l’économie canadienne. Qu’est-ce qui bloque?»

Transfert des dossiers de Dakar à Ottawa

En début d’année 2022, Wodj, Vanceslas et la plupart des personnes de leurs groupes de conversation ont vu leur dossier papier transféré de Dakar à Ottawa.

Dans une lettre au premier ministre Justin Trudeau, ces candidats en attente de réponse dénoncent «le fait qu’après que nos demandes aient été transférées du bureau de visa de Dakar-Sénégal, qui dessert plus de 14 pays francophones, vers le Centre d’opérations des Réponses rapides d’Ottawa autour de janvier et février de cette année, nous avons reçu des demandes d’ajout de documents additionnels et avons soumis dans les délais».

«Nous avons remarqué que les demandes provenant des pays asiatiques, européens, d’Afrique anglophones et d’Afrique arabophones sont traitées rapidement dans des délais allant de 1 à 3 mois maximum après réception desdites demandes de documents additionnels en début mars de cette année.»