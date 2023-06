La biodiversité inattendue des récifs de coraux

Micro-organismes uniques

À travers ces trois milliards de séquences génétiques, pas moins d’un milliard se révèlent être uniques. On est donc face à des micro-organismes qui sont uniques à tel ou tel site, ou du moins qui étaient inconnus jusqu’ici.

«Les communautés microbiennes», précisent les chercheurs dans une étude parue le 1er juin, «varient parmi les trois biomes animaux (coraux, poissons, planctons) et géographiquement.»

Ça implique donc qu’aux interactions encore à découvrir avec la faune et la flore, il faudra ajouter celles avec le microbiome. Certains microbes peuvent agir en symbiose avec les coraux, par exemple pour accélérer le cycle des nutriments ou pour protéger contre les maladies.

Capacités d’adaptation des coraux

Et il reste surtout à découvrir l’impact qu’ont sur toutes ces interactions le réchauffement et l’acidification des océans. Mais on sait que les coraux ont survécu à des millions d’années de changements et de conditions extrêmes.

La «récolte» a été faite dans le contexte de l’expédition Tara Pacifique, une entreprise qui, entre 2016 et 2018, a été vouée précisément à «découvrir la diversité cachée du corail» et comprendre «ses capacités d’adaptation aux changements climatiques».