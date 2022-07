Les grands mammifères au secours de la biodiversité

De plus, en 2018, d’autres experts avaient identifié 150 régions déjà protégées et 150 régions encore sauvages qui pourraient être privilégiées pour la réintroduction de grands mammifères.

Ces régions se trouvaient en Mongolie, au Canada, en Thaïlande, en Namibie, en Indonésie, en Australie, aux États-Unis, en Russie, en Chine et en Mauritanie.

Coexistence possible entre humains et grands mammifères

2021-2030 est la Décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes. L’objectif est de développer un mouvement global de restauration et ainsi, assurer au monde un avenir plus durable.

La réintroduction des gros mammifères est toutefois une stratégie souvent négligée dans les efforts de restauration. Ces approches ne sont pas toujours populaires puisque les gens ont peur de ces animaux et les voient comme des nuisances.

Plusieurs exemples montrent qu’il est possible de promouvoir la coexistence entre les humains et les grands mammifères. Il y a 20 ans, les loups gris ont été réintroduits en Arizona et au Nouveau-Mexique.

Des clôtures électriques ont alors été installées pour les séparer du bétail, ce qui a permis de diminuer les tensions entre ces prédateurs et les éleveurs. En 2021, ils étaient 196 sur le territoire.