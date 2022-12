Biodiversité: protéger les espèces plutôt que les kilomètres

La question de la connectivité entre deux aires protégées devrait également être prise en considération. Si un animal ne peut plus se rendre du point A au point B comme il le faisait auparavant (à cause d’une autoroute qui sépare les deux zones, ou de clôtures), on a créé un obstacle à la véritable protection de cette espèce.

Des parcs «sur papier»

Le premier jet de l’entente, qui doit en théorie être signée à Montréal, contenait des efforts pour quantifier espèces ou diversité génétique. Mais plusieurs de ces efforts sont à risque d’être remplacés par des formulations plus vagues, dénonçait le mois dernier l’écologiste argentine Sandra Diaz.

Et encore faut-il s’assurer que les actuels statuts de zones protégées ou d’aires protégées remplissent bel et bien leur fonction. «Dans beaucoup de pays en voie de développement, résume le reportage de E360, des zones supposément protégées sont surtout des parcs “sur papier” avec une gestion minimale».

Et ça, c’est quand la gestion du parc n’entre pas en conflit avec les communautés locales, y compris autochtones.

C’est un paradoxe, sachant que, recherches à l’appui, on réalise à présent que la meilleure protection de la biodiversité est souvent celle qui est prise en main par les communautés locales.