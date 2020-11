Kamala Harris: place à la modernité inclusive!

Démocratie moderne

Installer la coopération malgré les divergences. Vaincre la pandémie. Restaurer l’essor économique, la paix sociale, la réputation des États-Unis sur la scène mondiale. Repaver la route vers l’exercice de la démocratie moderne dans la diversité.

Un mandat criblé d’immenses défis où le leadership de Biden sera teinté de l’intelligence, du courage et de la conviction d’une femme «racisée» qui portera l’actualité.

Il était plus que temps qu’une femme issue de parents immigrants – comme récemment Annamie Paul chez nous – occupe un poste de leadership sur le plateau politique national des États-Unis.

Question d’illustrer et d’exercer la démocratie moderne inclusive.

Ni blanc ni noir

Bannir le racisme chez nous devrait commencer par reconnaître la présence et l’apport de tous ceux et celles qui bâtissent et ont bâti l’Amérique du Nord fondée sur la diversité culturelle depuis la nuit des temps.