Trump-Biden: j’ai manqué District 31 pour ça?

Donald Trump a «gagné» la première moitié du débat télévisé de mardi soir contre Joe Biden, mais ce dernier s’est montré beaucoup plus solide dans la deuxième partie.

C’est mon humble opinion, et je n’ai aucune idée de quelle façon ce premier débat influera sur le résultat des élections présidentielles américaines du 3 novembre.

Le président a coincé plusieurs fois l’ancien vice-président sur la Cour suprême, sur la relance économique et sur la loi et l’ordre dans les villes qui brûlent, toutes gouvernées par des Démocrates. Biden a promis faiblement «la loi, l’ordre et la justice».

Le candidat démocrate a été beaucoup plus éloquent sur l’environnement et sur l’intégrité du vote par la poste et le respect du résultat des urnes.

Trump a été particulièrement terrifiant dans ce dernier échange, invitant ses partisans à «surveiller» le déroulement du vote, et laissant entendre que le score final pourrait prendre des semaines à déterminer. Biden a promis d’en respecter l’issue et a aisément expliqué que le vote par la poste est une vieille tradition qui n’a rien de frauduleuse.

Trump a toutefois rappelé – assez efficacement, selon moi – que les Démocrates n’ont jamais vraiment accepté leur défaite de 2016 et ont passé trois ans à intenter des enquêtes et procédures en destitution contre lui.