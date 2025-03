Journée internationale de la francophonie: une question de vitalité

En ce 20 mars, Journée internationale de la francophonie, l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) souligne l’importance de la langue française en Ontario et réaffirme son engagement envers la vitalité de la communauté franco-ontarienne.

«La francophonie est bien plus qu’une langue partagée, c’est une partie intégrante de notre identité, un levier d’innovation», de dire le président Fabien Hébert.

«Alors que les défis linguistiques persistent, il est essentiel de protéger nos droits, de garantir l’accès aux services en français et de promouvoir notre culture sous toutes ses formes partout en province.»

C’est ce à quoi travaille l’AFO, le lobby politique des Franco-Ontariens depuis plusieurs décennies, «en soutenant les institutions francophones, en défendant les droits linguistiques et en encourageant une présence accrue du français dans tous les secteurs de la société».

Quatre ministres exemplaires

C’est ainsi que l’AFO a félicité, le 19 mars, les quatre ministres du nouveau cabinet de Doug Ford qui ont prêté serment en français et en anglais: Caroline Mulroney (Conseil du Trésor et Affaires francophones), Natalia Kusendova-Bashta (Soins de longue durée), Michael Kerzner (Solliciteur général) et Peter Bethlenfalvy (Finances).