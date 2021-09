Les Collectionneurs d’images : roman sur l’identité des îles Féroé

Le destin de ces six garçons est présenté à la manière d’instantanés qui sont autant de récits d’apprentissage dans un environnement social et géographique difficile. Le roman devient dès lors le portrait tendre, littéraire et populaire d’une génération féroïenne.

Vie rude aux îles Féroé

Publié aux Éditions La Peuplade, Les collectionneurs d’images, c’est la rudesse de la vie sur les îles, la masculinité toxique, l’homophobie, l’éternelle domination danoise et les lois de l’exil obligé. C’est la manière dont l’archipel, comme l’ogre des contes, dévore parfois ses propres enfants.

Entrelaçant devenirs intimes et collectifs, le roman déploie une fresque sociale et familiale qui retrace avec émotion l’entrée dans la modernité de cette partie isolée et méconnue du royaume du Danemark. Jóanes Nielsen offre un bel exemple de la littérature nordique.