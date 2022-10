«Je suis chanceuse de vivre dans un pays libre»

«Mais c’est très difficile de parler de ceci. Ce qui est arrivé à Mahsa Amini, un meurtre brutal aux mains du régime illégitime et terroriste d’Iran, c’est arrivé à plusieurs autres et ça continue d’arriver.»

Mahsa Amini, de la ville kurde iranienne Saqez, a été arrêtée le 13 septembre à Téhéran pour non-respect du strict code vestimentaire imposé aux femmes en République islamique d’Iran.

Elle était accusée d’avoir mal porté son voile.

À l’hôpital, plongée dans un coma, elle est morte trois jours plus tard, après avoir succombé aux graves blessures qu’elle a subies. Elle avait 22 ans.

Depuis, des manifestations et des émeutes éclatent quotidiennement partout au pays, et la police en Iran a averti, plus tôt cette semaine, qu’elle agirait avec «toute sa force» pour y mettre fin. Le président Ebrahim Raïssi a même demandé aux forces de l’ordre d’agir «fermement» contre les «émeutiers».