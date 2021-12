Intrigues succinctes et surprenantes chez Serge Labrosse

Puis il y a ce personnage, dans une autre nouvelle, qui veut prendre 20 ans en poids et en âge. Or, avec des mots-clés tels que coke, crack, métamphétamine, dettes, mafia, menaces, guet-apens, il est assuré de prendre 20 ans, point à la ligne.

Spécialiste des faits divers, l’auteur raconte un accident de route et l’arrivée de la police. L’intrigue est décrite au quart de tour dans seulement 25 lignes qui se terminent avec un punch de maître. Il faut le faire.

Petits et grands drames

Dans une histoire très triste qui se déroule au rythme de coups, de cris et de bleus, un frère n’a jamais connu le nom de sa sœur.

Ailleurs, un homme meurt après que son cœur ait lâché. Mais est-ce possible que le cœur lâche si l’homme n’a jamais aimé…?

Serge Labrosse excelle dans l’art de décrire des drames petits et grands, teintés de cynisme ou empreints d’humanité. Le quotidien ne paie souvent pas de mine. On crache sur sa vie, sur sa morne existence, on veut en finir avec ses jours moroses et encrassés.