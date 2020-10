Des nouvelles hors des sentiers battus

Un texte de Marie E. Bathory prend la forme d’une évaluation de rendement pour une employée d’usine; sa moyenne selon dix-huit critères atteint à peine 45%. «Elle range ses effets personnels dans une boîte en vue de sa propre disparition, imminente.» Dans «Veuve», Anthony Charbonneau Grenier se demande si on peut tuer quelqu’un, «au final, à force de ne plus penser qu’à ça».

Un des textes les plus originaux dans ce petit recueil est celui d’Ariane Hivert qui signe «XIXe siècle». Elle propose un brillant voyage dans le temps autour du roman gothique anglais en compagnie, entre autres, d’Ann Radcliffe, Jane Austen, Emily Brontë, Robert Louis Stevenson et Oscar Wilde.

Le dernier texte, «Zoo», est écrit à six mains – Anthony Charbonneau Grenier, Catherine Rochette, Mattia Scarpulla – et met en scène une petite fille, un criminel, un crocodile et un époux. «Partout autour, ça siffle, ça gémit, ça grogne.»

26 coups de couteau répond à deux besoins: celui affirmé par des auteurs et des créateurs de trouver et d’occuper un «espace» littéraire leur permettant d’aller au-delà des lieux communs et de plonger dans un univers unique.