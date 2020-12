Gage d’authenticité dans dix-neuf nouvelles

Comme j’ai moi-même publié des romans et des nouvelles, j’ai été sensible à l’histoire d’un imposteur, d’un faussaire, d’un plagiaire. J’ai déjà été tenté, comme ce personnage, de transposer les éléments d’une intrigue connue en modifiant des lieux, des noms de personnages et des répliques pour leur donner une couleur locale.

Le style de Michel Dufour est finement ciselé. À titre d’exemple, il écrit: «Le traumatisme de la disparition des siens avait laissé en lui des plaies vives qui étrangement, toutes en même temps, s’ouvraient, plantes carnivores impatientes de capturer leurs proies.»

Cohérence

Nous retrouvons dans ce recueil «une immense empathie, une infinie tendresse pour les personnages». Les dix-neuf nouvelles sont un gage d’authenticité et de cohérence chez un écrivain «pris au piège de ses obsessions».

Je paraphrase un passage dans le dernier texte pour souligner que l’auteur est porté à exprimer sa propre intériorité avec ses peurs, ses fantasmes et une large part d’inconscient.

Depuis trente ans, Michel Dufour cultive l’art de la brièveté. Certains de ses textes figurent dans des anthologies et sont étudiés dans les écoles.