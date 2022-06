Intrigue coup de poing chez les Innus de Natashquan

Dans ce roman, il se boit une quantité d’alcool chaque soir et il arrive que quelqu’un devienne «plus mêlé qu’une poignée de clous». Il y a aussi des descriptions qui s’inscrivent dans l’environnement. Ainsi, une femme est «belle comme la lune, blanche comme la neige».

Rebondissements et émotions

Une piste sanglante est un roman traversé par le crissement de la neige sous les semelles, le vrombissement des motoneiges, le tir de fusils et, aussi, le troublant silence de l’hiver. Certains le liront en rafale, d’une couverture à l’autre car les rebondissements demeurent bien architecturés.

Manic pousse plus loin sa quête de vérité, envers et contre tous, cherchant «le pourquoi du comment de tout et n’importe quoi». Ce faisant, il doit apprendre à gérer ses émotions. L’épouse en vient même à douter de plus en plus de la santé mentale de son homme.

La découverte du corps de la fille de Waban, disparue plusieurs années passées, incite Manic à mener une enquête en parallèle à la police peu intéressée. On voit alors comment une sentence peut prendre la forme de «vivre avec sa conscience trouble tout au long de sa vie et jusqu’à son dernier souffle».

Un polar bien de chez nous

Christian Ricard a écrit un roman où son personnage s’enfonce plus profondément dans la merde d’un chapitre à l’autre… «Tout en sachant que ce n’était qu’un début.»