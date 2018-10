Mon cher Gilles, c’est à ton tour…

Paul-François Sylvestre

27 octobre 2018 à 7h00 27 octobre 2018 à 7h00

Gilles Vigneault a 90 ans aujourd’hui. Né le 27 octobre 1928 à Natashquan (Côte-Nord), il est l’auteur de plus de 400 poèmes devenus, pour la plupart, des chansons enregistrées sur quelque 40 albums.

Fils d’un marin pêcheur et d’une institutrice, il est le seul garçon de la famille à devenir adulte. À 13 ans, il gagne un concours qui lui permet de faire son cours classique (8 ans d’études) à Rimouski.

L’hymne national des Québécois

Le jeune Gilles exerce divers métiers, dont commis-libraire, archiviste, animateur à la radio et professeur de français. C’est en interprétant Jos Montferrand, de Jacques Labrecque (1959), qu’il commence à se faire connaître comme chanteur.

Suivront ses propres compositions, dont La danse à St Dilon, Jack Monoloy, L’hiver, Gens du pays. Cette dernière est considérée comme l’hymne national non officiel des Québécois, Vigneault étant un ardent souverainiste.

Célèbres concerts en plein air

Acclamé partout au Québec, au Canada français, en France et en Belgique, Gilles Vigneault participe à deux célèbres concerts-spectacles en plein air. D’abord sur les Plaines d’Abraham le 13 août 1974 avec Félix Leclerc et Robert Charlebois lors de la Superfrancofête, puis sur le Mont Royal le 24 juin 1976 avec Claude Léveillée, Jean-Pierre Ferland, Yvon Deschamps et Robert Charlebois.

De grands noms de la chanson ont interprété des airs très connus de Gilles Vigneault, notamment Pauline Julien, Monique Leyrac, Claude Léveillée, Fabienne Thibeault, Nicole Croisille et Gilbert Bécaud (qui a écrit la musique de Natashquan).

Une rue porte le nom Gilles-Vigneault à Blainville, Rimouski, Saint-Charles-Borromée et Prévost. Il en va de même pour une école à Montréal et à Marseille, pour un théâtre à Saint-Jérôme et pour la bibliothèque du cégep de Rimouski.