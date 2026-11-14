Interaction et infraction dans un cimetière

Peut-on mourir deux fois? Peut-on être enterré deux fois? C’est l’impression que Claude Lemay crée en signant un drame psychologique intitulé Au pied du grand frêne. Il y campe des personnages auxquels nous ne pouvons demeurer insensibles.

Certains chapitres se lisent comme une nouvelle avec une finale inattendue. C’est le cas du deuxième chapitre: «sa sœur jumelle morte dans de si macabres circonstances». Les jumelles sont Jasmine et Mylène et il nous faudra dévorer plusieurs chapitres avant de découvrir les macabres circonstances.

Nathalie, la mère des jumelles, est une veuve qui rencontre un Libanais séduisant. Une fois installée chez lui avec ses jumelles, elle découvre que l’élu de son cœur est dominé par son père qui partage le logis et qui impose une structure patriarcale aussi rigide que conservatrice. Le romancier laisse même planer un doute sur un crime d’honneur…

Le gardien du cimetière

Le personnage le plus coloré du roman est Louka, gardien d’un cimetière. Il ne met pas de gants blancs pour s’exprimer. Il a un franc-parler, surtout lorsque des jeunes viennent rôder et trinquer entre les pierres tombales. Voici ce que ça donne: «J’en ai plein le cul de leurs niaiseries. […] Je vais encore sauter ma coche. Ostie que je suis tanné de ça!»

Le titre du roman renvoie à l’endroit où Jasmine se rend chaque soir: «à la fosse qui est au pied du grand frêne», celle où repose sa jumelle Mylène, décédée lors d’un incendie criminel.