Interaction et infraction dans un cimetière

cimetière, Claude Lemay, Au pied du grand frêne
Claude Lemay, Au pied du grand frêne, roman, Rimouski, Éditions du Tullinois, 2026, 220 pages, 29,95 $.
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Publié 14/11/2026 par Paul-François Sylvestre

Peut-on mourir deux fois? Peut-on être enterré deux fois? C’est l’impression que Claude Lemay crée en signant un drame psychologique intitulé Au pied du grand frêne. Il y campe des personnages auxquels nous ne pouvons demeurer insensibles.

Certains chapitres se lisent comme une nouvelle avec une finale inattendue. C’est le cas du deuxième chapitre: «sa sœur jumelle morte dans de si macabres circonstances». Les jumelles sont Jasmine et Mylène et il nous faudra dévorer plusieurs chapitres avant de découvrir les macabres circonstances.

Nathalie, la mère des jumelles, est une veuve qui rencontre un Libanais séduisant. Une fois installée chez lui avec ses jumelles, elle découvre que l’élu de son cœur est dominé par son père qui partage le logis et qui impose une structure patriarcale aussi rigide que conservatrice. Le romancier laisse même planer un doute sur un crime d’honneur…

Le gardien du cimetière

Le personnage le plus coloré du roman est Louka, gardien d’un cimetière. Il ne met pas de gants blancs pour s’exprimer. Il a un franc-parler, surtout lorsque des jeunes viennent rôder et trinquer entre les pierres tombales. Voici ce que ça donne: «J’en ai plein le cul de leurs niaiseries. […] Je vais encore sauter ma coche. Ostie que je suis tanné de ça!»

Le titre du roman renvoie à l’endroit où Jasmine se rend chaque soir: «à la fosse qui est au pied du grand frêne», celle où repose sa jumelle Mylène, décédée lors d’un incendie criminel.

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Jasmine a été blessée et porte des lésions physiques. «Ses graves blessures lui ont laissé d’indélébiles cicatrices: stigmates qui témoignent d’autant de blessures intérieures.»

Thriller

Au pied du grand frêne n’est pas juste un drame psychologique, c’est aussi un thriller. Un soir, Jasmine découvre que le cercueil de Mylène a disparu, tout comme celui d’une dizaine d’autres dépouilles. Le gardien du cimetière alerte la police et tente de résumer les faits. «Je dois paraître incohérent tant ce que je raconte est invraisemblable.»

La police mène timidement une enquête, mais ce sont Jasmine, Louka et le responsable d’un journal universitaire qui brassent surtout la cage. L’intrigue prend dès lors des proportions inattendues. Il est question de greffons ou de prélèvements de fragments sur des cadavres.

Des êtres entiers

Avec Claude Lemay il n’y a pas de personnages secondaires. Seulement des êtres entiers, chacun ayant plein droit de cité. Tel que mentionné au début, il nous est impossible de rester indifférent à leur sort.

L’auteur n’a malheureusement pas été très bien servi par les Éditions du Tullinois. Il y a des défauts de mise en page, des coquilles, des fautes de grammaire et des incohérences stylistiques.

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Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

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