Immigration francophone: une recherche entre chiffres et humanité

Depuis les années 1960, la recherche universitaire sur l’immigration francophone au Canada a connu plusieurs tournants, oscillant entre une vision utilitaire axée sur les besoins économiques et un impératif humaniste centré sur l’accueil des personnes et leur vécu.

Lors d’un webinaire organisé par l’Observatoire en immigration francophone au Canada (OIFC), la professeure émérite à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa, Linda Cardinal, a présenté les résultats d’une recension de 294 articles universitaires consacrés à l’immigration francophone au Canada depuis 2016.

Son analyse met en lumière un champ de recherche traversé par une tension entre une conception de l’immigration d’un point de vue strictement utile à l’économie et un impératif moral fondé sur l’expérience humaine que vivent les personnes qui s’installent dans les régions francophones du Canada.

En 2023, «les travaux des milieux universitaires étaient très peu connus», remarque la chercheuse. «Les gens savaient que ça existait, mais on avait peu accès à leurs travaux.» L’initiative de l’OIFC vise à rapprocher ces deux publics.

«Cette recension arrive à point nommé, parce que ça nous permet, trois ans plus tard, de proposer une vision d’ensemble de la recherche.»