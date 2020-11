Ils découvrent des journaux de 1885 lors de travaux de rénovation

La réparation d’un dégât d’eau dans un appartement au deuxième étage d’une résidence située tout près de l’église Saint-Pierre-aux-Liens de Caraquet, au Nouveau-Nrunswick, s’est transformée en découverte historique, entre deux rangées de vieilles planches: de vieux journaux, en lambeaux, certains datant de 1885.

La découverte a été faite par Sylvain Lanteigne et Mathieu LeBlanc, tous deux copropriétaires de l’édifice.

1885, c’est l’année où le chef métis Louis Riel a été pendu à Regina, après la défaite de Batoche. John A. Macdonald est encore premier ministre du Canada et le chemin de fer trans-canadien est complété. Grover Cleveland est assermenté président des États-Unis et la Statue de la Liberté arrive dans le port de New York. Les puissances européennes se partagent l’Afrique. Louis Pasteur et Émile Roux testent leur vaccin contre la rage. Karl Benz lance la première automobile et John Kemp Starley la première bicyclette moderne.

Le Courrier des provinces maritimes

«Quand j’ai aperçu ça et que j’ai vu la date, je me suis dit que j’avais mal lu. Puis, j’en ai trouvé d’autres», raconte Sylvain Lanteigne, en manipulant soigneusement ce qui reste de ces éditions originales du Courrier des provinces maritimes.

Le plus vieux de ces bouts de papier jauni date du 27 août 1885. Il s’agirait en fait de la toute première édition de cet hebdomadaire. Les plus beaux morceaux sont du 10 septembre de la même année. Il y en a aussi de 1890.