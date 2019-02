Deux nouveaux journaux à l’APF

L'Express

Deux nouveaux journaux se joignent à l’Association de la presse francophone (APF): La Presse communautaire de Kapuskasing (Ontario) et Le Saint-Jeannois de St-Jean (Nouveau-Brunswick).

«Le collectif de l’APF se voit encore une fois enrichi par la contribution de deux journaux qui remplissent un rôle essentiel dans leur communauté respective», déclare le président Francis Sonier ce 5 février.

«L’APF se veut plus que jamais inclusive et un reflet de toute la diversité et la richesse de la presse écrite de langue française en situation minoritaire au Canada.»

L’union fait la force

«Dans le contexte actuel où les communautés francophones minoritaires font la manchette nationale pour des raisons peu rassurantes, l’adhésion de notre journal Le Saint-Jeannois est encore plus importante», déclare Jonathan Poirier, rédacteur en chef du Saint-Jeannois.

«Les médias francophones doivent unir leurs forces pour que tout le monde au pays soit au courant de la vigueur de nos communautés.»

À Kapuskasing, «l’équipe du nouveau journal La Presse communautaire est fière de se joindre à la grande famille de l’APF», souligne son directeur général Claude Chabot.

«L’appui d’un organisme comme l’APF est essentiel pour les médias écrits desservant une population francophone en situation minoritaire; non seulement pour briser l’isolement des journaux dans les régions éloignées, mais aussi pour encourager les échanges de services et les partenariats au sein du secteur», ajoute-t-il.

De Terre-Neuve jusqu’au Yukon

Avec les deux nouveaux titres en ce début de 2019 et trois nouveaux à la fin de 2018 (Le Carillon de Hawkesbury, Le Reflet d’Embrun et Vision à Rockland), l’APF compte désormais 23 journaux membres dans huit provinces et trois territoires du Canada.