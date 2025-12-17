Illumination du plus grand sapin de New York

sapin Rockefeller Centre New York
Le sapin du Rockefeller Center est illuminé de plus de 50 000 lumières multicolores cette année. Photo: Rockefeller Center
Publié 17/12/2025 par l-express.ca

Le grand sapin du Rockefeller Center, à New York, est l’un des sapins les plus connus au monde. Chaque année, des milliers de personnes se réunissent pour assister au moment où ses lumières s’allument pour la première fois.

Pourquoi ce sapin est-il devenu aussi important?

Pour le comprendre, il faut reculer de presque 100 ans. En 1931, les États-Unis traversaient une période très difficile qu’on appelle la Grande Dépression.

Des millions de personnes avaient perdu leur emploi et la population était plongée dans une grande pauvreté.

Mais sur le chantier du Rockefeller Center, alors en pleine construction, les ouvriers voulaient quand même garder un peu d’espoir pour Noël.

Ils ont donc installé un petit sapin et l’ont décoré avec ce qu’ils avaient: des guirlandes en papier et des fruits. C’est ainsi qu’est née la tradition.

Depuis, chaque hiver, les New-Yorkais et des visiteurs du monde entier viennent voir le sapin s’illuminer. Le moment est même diffusé à la télévision. C’est devenu un symbole du début du temps des Fêtes.

D’où vient ce sapin?

Chaque année, c’est un nouveau sapin. L’arbre n’est jamais choisi au hasard. C’est le jardinier du Rockefeller Center qui s’occupe de le trouver… et ce n’est pas une tâche facile! Tous les ans, il parcourt les États-Unis pour trouver LE sapin parfait.

Cette année, il l’a trouvé à East Greenbush, une petite ville dans l’État de New York. Il appartenait à la famille Russ, qui l’avait dans son jardin depuis plusieurs générations. Imaginez: le sapin mesure 23 mètres!

Avec le temps, il était devenu tellement grand qu’il commençait à être dangereux. Il était temps de le couper.

sapin Rockefeller Centre New York
Le sapin dans la cour de la famille Ross, avant qu’il soit coupé et transporté à New York. Photo: page Facebook de Rensselaer County

Judy Ross, qui est maman d’un petit garçon, a donc offert le sapin au Rockefeller Center. Le moment où l’arbre a été coupé était très émouvant. C’est parce que le mari de Judy, Dan, est décédé en 2020. Ensemble, ils avaient rêvé que leur sapin devienne celui de New York… et cette année, leur rêve est devenu réalité!

Ce qu’on vois dans la vidéo, c’est le grand décompte, c’est-à-dire le moment où le sapin s’est illuminé pour la première fois de l’année. L’évènement a eu lieu le 3 décembre dernier. Judy et son petit garçon, Liam, ont fait le voyage pour assister à ce spectacle.

Le sapin restera jusqu’à la mi-janvier. Ensuite, son bois servira à la construction de maisons pour des familles dans le besoin.

– Texte tiré des AS de l’info

