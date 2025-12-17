Illumination du plus grand sapin de New York

Le grand sapin du Rockefeller Center, à New York, est l’un des sapins les plus connus au monde. Chaque année, des milliers de personnes se réunissent pour assister au moment où ses lumières s’allument pour la première fois.

Pourquoi ce sapin est-il devenu aussi important?

Pour le comprendre, il faut reculer de presque 100 ans. En 1931, les États-Unis traversaient une période très difficile qu’on appelle la Grande Dépression.

Des millions de personnes avaient perdu leur emploi et la population était plongée dans une grande pauvreté.

Mais sur le chantier du Rockefeller Center, alors en pleine construction, les ouvriers voulaient quand même garder un peu d’espoir pour Noël.

Ils ont donc installé un petit sapin et l’ont décoré avec ce qu’ils avaient: des guirlandes en papier et des fruits. C’est ainsi qu’est née la tradition.