Il nous restera ça : une colocation transforme trois vies

Dans le roman Il nous restera ça, Virginie Grimaldi réunit sous un même toit trois êtres abîmés, trois solitudes. Cette colocation leur réserve des moments inattendus qui sonnent comme de surprenantes évidences.

À 74 ans, Jeanne est une veuve qui regarde son existence dans le rétroviseur. Elle loue une chambre à Iris, jeune femme mystérieuse de 33 ans, et à Théo, garçon gouailleur de 18 ans.

Jeanne, Iris et Théo

Au fils des mois, de septembre à février, et à coups de confidences, Jeanne, Iris et Théo passent de colocataires à amis. Les failles, les peurs, la force, le brut, tout cela crée des liens.

Les chapitres sont tour à tour la voix ou l’écho de Jeanne, Iris et Théo, toujours dans cet ordre. N’excédant pas plus de trois ou quatre pages, ils donnent du rythme au récit. On ne s’ennuie jamais.

Jeanne se rend chaque jour au cimetière, sur la tombe de son mari Pierre. Ces visites sont sa seule raison de continuer à vivre.