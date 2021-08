«Adopter» une aînée: nouvelle forme de cohabitation multigénérationnelle

«J’ai vu, avec mes beaux-parents, que si on n’avait pas été là, ça aurait été beaucoup plus difficile. L’anxiété, le fait de ne plus pouvoir conduire, ça aurait précipité l’institutionnalisation», affirme-t-il.

«Mais on est déterminés à les garder le plus longtemps possible, à les aider. Il faut aussi encourager les initiatives [comme celle de Marike Finlay et Karin Cope] qui permettent beaucoup plus de flexibilité.»

«Personne ne veut aller dans ces hospices»

C’est également le point de vue de Marike Finlay. «Parfois, je me fâche quand on pense que toute solution à tout problème doit provenir de l’État. Tout le monde parle des résidences d’aînés, des soins à long terme organisés par l’État, du désastre durant la covid.»

«On devrait quand même, à la radio et à la télé, présenter des alternatives! Personne ne veut aller dans ces hospices. On devrait, comme société, penser à des alternatives pour prendre soin des personnes âgées.»

Elle estime tout de même que le gouvernement aurait un rôle à jouer pour faciliter ce type de modèles qui sortent des sentiers battus, car en ce moment, «le gouvernement —surtout le ministère du Revenu — ne comprend pas très bien».