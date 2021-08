Le droit au répit, les prestations financières ou les soins à domicile existent, mais dans les faits, ils ne sont pas systématiquement utilisés, car les démarches pour y avoir droit sont trop compliquées.

«C’est un système assez lourd pour des individus peu familiers des services sociaux», explique Suzanne Dupuis-Blanchard. «Surtout, les proches n’aiment pas avouer leurs faiblesses et tiennent le coup jusqu’à ce qu’une crise éclate.»

Pour les proches aidants francophones en situation minoritaire, c’est la double peine.

«Il est plus difficile d’accéder à de l’information et à des conseils en français, et il faut attendre plus longtemps pour bénéficier de services», regrette Annie Robitaille, professeure à l’École interdisciplinaire des sciences de la santé (ISHS) de l’Université d’Ottawa.

L’épreuve de la pandémie

À ces difficultés s’est brutalement superposée la crise sanitaire, quand les professionnels de la santé intervenant à domicile ont cessé de venir et que les programmes de répit ont été mis sur la glace.