Il faut plus qu’un mur de Berlin pour séparer les gens qui s’aiment

Au cours d’une nuit infâme, Berlin est donc scindée en deux. La famille adoptive et la famille biologique de Pippa se trouvent, hélas, de part et d’autre du «mur de la honte». Mère et enfant semblent «vouées à être séparées comme elles l’ont toujours été, et cruellement destinées à ne jamais se rencontrer».

Se trouver du mauvais côté signifie que les retrouvailles demeurent désormais impossibles. Pippa «avait été sur le point de rencontrer sa mère biologique et éprouvait le désir d’hurler sa frustration devant l’inutile et vicieuse cruauté de la situation». Il est possible de faire une demande pour un laissez-passer, mais la démarche s’avère vaine.

Intrigue complexe

Toute cette histoire se déroule à l’époque où Washington et Moscou parlementent. Kennedy et Khrouchtchev sont deux hommes qui s’adonnent à des jeux de pouvoir à des milliers de kilomètres de gens innocents qui subissent la présence de leurs chars blindés.

Je n’en dis pas plus sur le dénouement d’une intrigue complexe et compliquée, finement ciselée et racontée. Je signale tout simplement qu’Anna Stuart écrit: «le lien qui existe entre une mère et son enfant ne peut être coupé par quelques blocs de béton»…