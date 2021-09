Partie à la pêche… aux images, à Horseshoe Bay et West Vancouver

Whyte Lake Trail

Celle-ci est pour les grands marcheurs! Un peu avant la passerelle et le petit cours d’eau vers la fin de la Seaview Walk, on voit une enseigne pointant vers la Whyte Lake Trail. Mes amis m’ont assuré que c’était la plus jolie façon d’y accéder. Wow!

Nous nous sommes rendus jusqu’au petit lac Whyte (qui est noir!) et sommes revenus par le même chemin. Vous voudrez étudier le chemin sur Google Map avant de partir.

Des balises orange marquent le sentier ici et là, moins systématiquement que dans la Bruce Trail de l’Ontario, mais suffisamment pour s’y retrouver.

Aller-retour, nous avons marché deux heures et monté/descendu plus de 80 étages! Et j’en ai eu plein de la vue de paysages des plus variés, incluant d’immenses arbres pluricentenaires.

Pourquoi Whytecliff et Whyte Lake?

En faisant un peu de recherche, j’ai appris que Whytecliff s’appelait autrefois White Cliff à cause de la couleur blanche de sa falaise. Quand le colonel Albert Whyte a acheté des terres autour de Horseshoe Bay dans les années 1920, il a convaincu les autorités de changer une lettre!

